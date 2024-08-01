На работу не вышли десятки учителей, которые не смогли сдать языковой экзамен

Согласно постановлению правительства, с 1 августа в школах не смогут работать учителя, не сдавшие государственный языковой экзамен на категорию B1. Многие специалисты имеют большой опыт преподавания и откровенно растроены таким положением дел.

Вице-мэр по вопросам образования Алексей Яшин надеется, что благодаря зарплатному фонду, который город заложил в дополнительный бюджет, к 1 сентября руководителям школ удастся нанять учителей, пишет rus.err.ee. „Мы видим, что это мотивирует кандидатов. Спрашивают, какую зарплату можете предложить. Есть внимание со стороны кандидатов с высшим образованием, кто подходит для работы в школах. Сейчас директора вернулись из отпусков и в августе будут активно заниматься наймом к 1 сентября“, – сказал Алексей Яшин.

По его словам, на рынке труда насчитывается около 3000 людей с образованием учителя и со знанием языка, которые сейчас работают в частном секторе.

Министр образования и науки Кристина Каллас в передаче на Радио 4 также высказалась на тему перехода на эстоноязычное образование и языковых требований для учителей. Она уверена, что к 2027 году почти не останется предметов, которые будут проходить на русском языке. Поэтому те учителя, которые видят свою карьеру в образовании, должны задуматься о приобретения уровня С1.

„Довольно-таки много есть учителей, у которых нет В1, и они с 1 августа в школе работать не могут, потому что с уровнем А1 или А2 эстонского языка очень трудно в системе образования работать профессиональным учителем. - сказала Каллас. - Уровень В1 - это минимальный уровень, на котором учитель способен читать, понимать эстонский язык и двигаться дальше, с перспективой сдать на высшую категорию языка, которая нужна, чтобы дальше работать в системе образования!“

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