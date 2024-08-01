Правда ли, что личный врач Зеленского сбежал в Европу?
В июле 2024 года по соцсетям распространился ролик о том, что врач украинского президента не вернулся с зарубежной конференции — об этом якобы сообщила BBC со ссылкой на расследование Bellingcat. Мы проверили подлинность этого видео.
Как сообщается в ролике длительностью 80 сек., не названный по имени персональный эндокринолог Владимира Зеленского не вернулся в Украину после поездки на конференцию в Великобритании. Об этом расследовательскому проекту Bellingcat якобы сообщили источники в Офисе президента Украины. Утверждается, что о пропаже медика стало известно 15 июля после конференции в Имперском колледже Лондона. Накануне вечером он не вернулся в свой номер в лондонском отеле Ritz, а уже 16 июля его предположительно видели в центре украинских эмигрантов в Париже. Также врач якобы обратился в префектуру Парижа с просьбой о защите, что позволит ему легально находиться во Франции от шести месяцев до трёх лет.Эту новость распространили „Российская газета“, EADaily, „Главный региональный“, „Силовой блок“ и другие СМИ, а также Telegram-каналы, среди которых „Шейх Тамир“ (328 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (120 000), „Украина.ру“ (118 000), „Украина беz вариантов“ (32 000) и „Кучера“ (26 000).
Ни в одной публикации в СМИ или соцсетях с роликом от BBC нет прямой ссылки на первоисточник, только на главную страницу сайта британской медиакорпорации. „Проверено“ изучило ресурсы BBC: сайт и верифицированные аккаунты в соцсетях (Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok) — и не нашло никаких доказательств того, что это видео когда-либо там публиковалось. Поскольку в материале говорится об информации, которая была получена расследовательским проектом Bellingcat, мы также проверили его ресурсы и убедились, что подобные сведения он не распространял.
Вирусное видео не похоже на те, которые распространяет в своих соцсетях BBC. Короткие вертикальные ролики медиакорпорации сопровождаются комментариями дикторов, а не субтитрами.
На сайте медицинского факультета Имперского колледжа Лондона, где публикуется расписание тематических конференций, нет сведений о подобных мероприятиях в середине июля. Более того, 13 и 14 июля — выходные дни, суббота и воскресенье.
Использованные в вирусном ролике фото и видео не имеют отношения непосредственно к описываемым событиям и, судя по всему, взяты из открытых источников. При этом, например, фрагмент о том, как врач якобы запросил во Франции убежище, сопровождается кадрами с украинско-польской границы.
24 июля Bellingcat опубликовал твит со скриншотом из вирусного видео, который сопроводил комментарием: „Нам известно о значительном количестве фейковых видеороликов, появляющихся в социальных сетях и ложно выдаваемых за репортажи BBC, которые содержат „расследование Bellingcat“. Представители проекта отметили, что „во всех этих роликах вы не сможете услышать речь участников, информация подаётся аудитории только в текстовом виде“. Твит репостнул журналист-расследователь BBC Шаян Сардаризаде.
В конце 2023 года „Проверено“ уже писало о поддельных видео, распространявшихся в прокремлёвских Telegram-каналах под видом роликов BBC (во многих из них были пересказаны несуществующие расследования Bellingcat). Все они так или иначе были связаны с Украиной. Публикация подобных роликов продолжилась и в 2024 году.
Распространение этих видео начиналось на российских или пророссийских ресурсах. В данном случае первым видео опубликовал 19 июля 2024 года в 12:20 по московскому времени Telegram-канал „Шейх Тамир“. Этот ресурс неоднократно был уличён „Проверено“ в распространении недостоверной информации, в том числе фейкового ролика BBC в марте 2024 года.
Итог: Фейк