Правда ли, что личный врач Зеленского сбежал в Европу?

Как сообщается в ролике длительностью 80 сек., не названный по имени персональный эндокринолог Владимира Зеленского не вернулся в Украину после поездки на конференцию в Великобритании. Об этом расследовательскому проекту Bellingcat якобы сообщили источники в Офисе президента Украины. Утверждается, что о пропаже медика стало известно 15 июля после конференции в Имперском колледже Лондона. Накануне вечером он не вернулся в свой номер в лондонском отеле Ritz, а уже 16 июля его предположительно видели в центре украинских эмигрантов в Париже. Также врач якобы обратился в префектуру Парижа с просьбой о защите, что позволит ему легально находиться во Франции от шести месяцев до трёх лет.Эту новость распространили „Российская газета“, EADaily, „Главный региональный“, „Силовой блок“ и другие СМИ, а также Telegram-каналы, среди которых „Шейх Тамир“ (328 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (120 000), „Украина.ру“ (118 000), „Украина беz вариантов“ (32 000) и „Кучера“ (26 000).

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Ни в одной публикации в СМИ или соцсетях с роликом от BBC нет прямой ссылки на первоисточник, только на главную страницу сайта британской медиакорпорации. „Проверено“ изучило ресурсы BBC: сайт и верифицированные аккаунты в соцсетях (Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok) — и не нашло никаких доказательств того, что это видео когда-либо там публиковалось. Поскольку в материале говорится об информации, которая была получена расследовательским проектом Bellingcat, мы также проверили его ресурсы и убедились, что подобные сведения он не распространял.

Вирусное видео не похоже на те, которые распространяет в своих соцсетях BBC. Короткие вертикальные ролики медиакорпорации сопровождаются комментариями дикторов, а не субтитрами.

На сайте медицинского факультета Имперского колледжа Лондона, где публикуется расписание тематических конференций, нет сведений о подобных мероприятиях в середине июля. Более того, 13 и 14 июля — выходные дни, суббота и воскресенье.