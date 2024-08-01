01.08.2024, 15:09
19-летний китаец установил первый мировой рекорд в плавании на ОИ-2024
ФОТО: | Scanpix
Китайский пловец Пань Чжанлэ установил мировой рекорд на Олимпиаде в Париже.
Пань Чжанлэ преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,40 секунды – это первый мировой рекорд в плавании на Играх-2024, пишет Sports.ru.
Китаец обновил собственное достижение – на чемпионате мира в Дохе в феврале он показал время 46,80 секунды.
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