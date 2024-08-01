На границе установят полный таможенный контроль. Кристен Михал: подсанкционные товары не должны провозиться через Эстонию

Как сказал премьер-министр Кристен Михал, Эстония должна сделать все возможное для того, чтобы препятствовать провозу через Эстонию подсанкционных товаров, а также принять меры по усилению безопасности страны.

„К сожалению, продолжается начатая Россией жестокая война против украинского государства и ее населения, и на наших границах по-прежнему предпринимаются попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров. Благодаря полной проверке грузов на границе станет сложнее уклоняться от санкций и снабжать российскую военную машину“, - сказал Кристен Михал.

Как отметил премьер-министр, местные самоуправления, грузоперевозчики и автобусные фирмы проинформированы об изменениях.

Полный контроль вместо выборочных проверок грузов с учетом рисков увеличит время пересечения границы, и, по всей видимости, количество пересечений границы в направлении Российской Федерации сократится.

Правительство, обсудив на состоявшемся 4 июля заседании меры по усилению таможенного контроля на эстонско-российской границе, приняло решение усилить надзор за передвижением товаров, находящихся под санкциями.

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