ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

Новое правительство пообещало не сокращать расходы на оборону по соображениям безопасности. Пенсии и зарплаты учителей также должны остаться нетронутыми.

Расходы на некоторые из направлений сферы, находящейся в ведении Пакосты, должны быть сокращены на общую сумму 154 миллиона евро. В письме министру финансов Юргену Лиги министр отметила, что исключение из программы сокращений необходимо для обеспечения внутренней безопасности.

План жесткой экономии предусматривает сокращение государственных расходов на 10% в течение следующих трех лет: 5% в 2025 году, 3% в 2026 году и 2% в 2027 году.

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