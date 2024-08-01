Невероятно: женская сборная Канады по футболу вышла в плей-офф Олимпиады, несмотря на жесткое наказание за шпионаж

С чего все началось?

Перед стартом женского футбольного олимпийского турнира члены тренерского штаба канадской сборной использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии. Олимпийский комитет Новой Зеландии обратился с жалобой в МОК. В результате канадскую сборную оштрафовали на 200 тыс. швейцарских франков ($226 тыс.), а также лишили ее шести очков на групповом этапе турнира.

31 июля выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию Олимпийского комитета Канады совместно с Канадской футбольной ассоциацией на лишение женской сборной шести очков на турнире на Олимпиаде в Париже из-за скандала с дронами. В результате от занимаемых должностей были освобождены главный тренер сборной Канады Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди. Также их отстранили от деятельности, связанной с футболом, на один год.

Интрига в последнем туре

Канадские девушки не стали паниковать, а одержали три победы из трех. Досталось Новой Зеландии (2:1), Франции (2:1) и Колумбии (1:0). По итогам трех туров канадки набрали 3 очка и заняли второе место в турнирной таблице группы A, пропустив вперед француженок с 6 очками.

Женская сборная Канады является действующими Олимпийскими чемпионами. В четвертьфинале сборная Канады сыграет с командой Германии, которая также стала второй в своей группе.

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