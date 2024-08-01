В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме

Под завалами слышны крики людей, сообщается о как минимум шести пострадавших, на место выехали спасатели. По предварительной версии МЧС РФ, причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона.

Как стало известно Mash, последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом всё в порядке. Сегодня утром в одной из квартир произошёл взрыв, после которого обвалился весь подъезд.

Среди пострадавших есть дети. Из-под завалов рухнувшего дома извлекли двоих новорожденных детей, одному из которых три месяца. Сейчас спасатели и добровольцы продолжают разбирать обломки, под которыми находятся люди.

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