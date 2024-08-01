Сартс: перемирие в войне, начатой Россией, возможно, но это не означает ее окончания

Глава Stratcom напомнил, что Россия в качестве мирных предложений продолжает выдвигать Украине, поэтому такие действия скорее трактуются как попытки добиться перемирия, что, вероятно, означало бы заморозку текущих завоеваний, пишет Rus.Delfi.lv. Российский режим хочет перемирия, так как война значительно исчерпала ресурсы страны.

Сартс считает, что перемирие возможно, но это не означало бы окончания войны.

Как отметил эксперт, остановка войны в таком состоянии определенно не означала бы достижение состояния мира, поскольку и режим, и общество в России находятся в таком положении, что не смогли бы „просто вернуться назад“ к довоенным позициям.

Сартс дал оценку тем факторам, которые сейчас вынуждают различных политических игроков говорить об урегулировании войны: есть значительное беспокойство, как исход президентских выборов в США может повлиять на ситуацию, ни одна из сторон на фронте не может найти способы быстро изменить ситуацию, война стала войной на истощение, и к тому же украинское общество за три года войны очень устало.

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