Женщина потратила все сбережения, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже

Поездка на Олимпиаду в Париж обошлась женщине в $10 тыс. Она не только погуляет по столице Франции, но и посетит 38 соревнований в качестве зрителя, сообщает РБК.

Чтобы заработать на поездку, Вивиан Робинсон продавала украшения из риса на пляже, а по ночам упаковывала продукты. Она призналась, что ей придется работать еще два года, чтобы компенсировать потраченные на поездку деньги, но уверена, что это того стоило.

Женщина призналась, что ее немного разочаровала церемония открытия, билеты на которую стоили $1600. Она отметила, что ей потребовалось много времени, чтобы заработать такие деньги, но шоу ее не впечатлило. Однако женщина не расстраивается. Она уверена, что в жизни важно уметь принимать и победы, и поражения.

Увлечение Робинсон Олимпийскими играми началось в 1984 году, когда ее мать работала переводчиком для спортсменов во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Мать приносила домой олимпийские значки, и это зародило у Вивиан страсть к их коллекционированию. С тех пор Робинсон побывала на Олимпиадах в Атланте, Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио. Она также получила визу для поездки в Пекин в 2008 году, но в конечном итоге не смогла позволить себе поездку. Поездка на Олимпиаду в Токио тоже не сложилась: женщина купила билеты, но ей вернули деньги, поскольку число заболевших COVID-19 резко возросло и Игры проводились без зрителей.

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