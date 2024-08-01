The New York Times: Иран готовит удар по Израилю
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС в Тегеране, сообщила американская газета The New York Times.
Иран намерен нанести удар по территории Израиля, пишет DW. Соответствующее распоряжение дал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщила газета The New York Times в среду, 31 августа. Хаменеи отдал приказ на экстренном совещании Национального совета безопасности, который состоялся в среду утром, вскоре после убийства в Тегеране главаря ХАМАС Исмаила Хании, сообщили изданию на условии анонимности три высокопоставленных представителя руководства страны, два из которых являются членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран обвинил Израиль в убийстве Хании. „Этим актом... сионистский режим подготовил почву для сурового наказания“, - приводит слова аятоллы Хаменеи государственной информационное агентство Irna. В свою очередь Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что его страна будет защищать свою „территориальную целостность“ и „заставит захватчиков-террористов сожалеть о своем трусливом поступке“.
Израиль не комментировал убийство Хании
По словам источников газеты, в Иране рассматривают вариант с комбинированным ударом ракетами и беспилотниками, которые могут направить против военных целей вблизи Тель-Авива и Хайфы, при этом планируется избегать удары по гражданским целям. Другой вариант заключается в скоординированной атаке с территории Ирана вместе с его союзниками, в том числе из Йемена, Сирии и Ирака, для достижения максимального эффекта.
Израиль не комментировал убийство главаря ХАМАС. Выступая по телевидению в среду вечером, премьер-министр Израиля не упомянул о нападении на Ханию. Он заявил, что за последние дни Израиль нанес „разрушительные удары“ всем своим „врагам“. „Мы отомстим всем, кто причиняет нам вред, - заявил Нетаньяху. - Любой, кто убивает наших детей, убивает наших граждан, причиняет вред нашей стране, - его голова будет иметь цену“.
Главаря ХАМАС похоронят в Катаре
Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит, сообщили утром 31 июля иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также ХАМАС. Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.