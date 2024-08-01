01.08.2024, 07:39
В Нарве пожилой водитель сбил ребенка на велосипеде(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
31 июля в Нарве было зафиксировано два ДТП.
В 13:23 авария произошла рядом с домом по адресу Таллиннское шоссе, 21.
69-летний мужчина, выполняя левый поворот на автомобиле Škoda Kodiaq, сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.
В 16:53 ДТП произошло возле дома № 29 по проспекту Кангеласте, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg сбил 40-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу.
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