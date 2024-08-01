ЧП и криминал
01.08.2024, 07:39

В Нарве пожилой водитель сбил ребенка на велосипеде

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Kiirabi
Kiirabi
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

31 июля в Нарве было зафиксировано два ДТП.

В 13:23 авария произошла рядом с домом по адресу Таллиннское шоссе, 21.

69-летний мужчина, выполняя левый поворот на автомобиле Škoda Kodiaq, сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.

В 16:53 ДТП произошло возле дома № 29 по проспекту Кангеласте, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg сбил 40-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу.

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