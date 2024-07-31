ФОТО | BMW столкнулся с мотоциклом и влетел в дерево: в тяжелом ДТП погиб человек

По словам Курессаареского отделения полиции Ийвики Тамбур, информация о серьезном ДТП на 85-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Линнусе волости Муху поступила в центр тревоги сегодня вечером в 20:04.

„По предварительной информации, легковой автомобиль BMW двигался с Муху в сторону Курессааре, и, неудачно вывернув руль, въехал в бок обгонявшего его мотоцикла. Мотоциклист после столкновения упал, а автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево“, - пояснила Тамбур.

Упавший после столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Травмы водителя автомобиля были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия. Мотоциклист был трезв и имеет действующие водительские права. Трезвость и состояние здоровья водителя машины, а также точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе инициированного уголовного разбирательства.

Авария произошла на прямом участке дороги, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. Дорожное покрытие было сухим, а видимость - хорошей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .