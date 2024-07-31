31.07.2024, 17:11
ФОТО | Спортсмены из Южной Кореи и КНДР вместе сфотографировались с наградами ОИ-2024
ФОТО: | Scanpix
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи с медалями Олимпиады-2024.
В соревнованиях по настольному теннису в миксте серебро завоевали представители КНДР Ри Чжон Сик и Ким Кум Ен, а бронзу – Лим Чжон Хун и Шин Ю Бин из Южной Кореи. Победу одержал дуэт из Китая.
Во время церемонии награждения спортсмены сделали совместное селфи, пишет Sports.
„Я поздравил их [северокорейских спортсменов] с серебром“, – сказал Лим Чжон Хун журналистам.
„Вот что такое истинный дух Олимпийских игр“, – сказал один из комментаторов, подчеркнув, что это положительный момент на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.
Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.