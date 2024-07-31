МВД и ЭПЦ наметили шаги по выходу из-под влияния Московского патриархата
30-го июля состоялась встреча представителя МВД Райво Кюйта с представителем ЭПЦМП епископом Тартуским Даниилом и представителем адвокатского бюро Sirel&Partnerid Стевен-Христо Эвестусом, представляющим Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь. Целью встречи было совместное ознакомление с ранее проведенной работой и обсуждение возможных сценариев деятельности в перспективе. Была достигнута договоренность о дальнейших шагах и временном графике.
Представитель МВД Райво Кюйт озвучил ожидания государства, которые заключаются в полном выходе ЭПЦМП из подчинения Московского патриархата как в каноническом, так и в юридическом плане, так как государство обязано защищать жителей Эстонии от влияний, противоречащих эстонским интересам.
Кюйт подчеркнул, что стороны совместно ищут решение. Государство не намерено закрывать приходы или Пюхтицкий монастырь, а также каким-либо иным способом ограничивать деятельность приходов. „Свобода вероисповедания обеспечена и службы продолжаются,“ - заверил Кюйт.
На встрече ЭПЦМП представила свое видение процесса выхода церкви из-под влияния Московского патриархата в два этапа. Первым шагом для ЭПЦМП будет изменение устава. На втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольской Православной Церковью по поиску возможностей объединения всех православных страны в одной церкви.
Первым этапом станет изменение устава ЭПЦМП, чтобы исключить односторонние ссылки на действующий Устав Русской Православной Церкви, оставив ссылку на Томос от 1993 года. ЭПЦМП описала свое видение возможностей для изменения устава, необходимых шагов и выстраивания процедуры принятия решений, а также уведомила о послании Синода церкви к патриарху о выходе Александро-Невского кафедрального собора из ставропигиального подчинения.
Также обсудили особые возможности в части выхода из подчинения Московскому патриархату Пюхтицкого монастыря, подготовленные адвокатским бюро Sirel&Partnerid. МВД выразило готовность рассмотреть вопросы, связанные с монастырем, отдельно в том же временном графике, исходя из особого статуса монастыря.
Присяжный адвокат Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в юридическом представительстве ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря важно помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решения, исходя из основополагающих принципов правового государства и канонических правил. „Это должно быть направлено на гарантию и исполнение свободы вероисповедания, гарантирование свобод и душевного спокойствия прихожан церкви, а не на создание обстановки напряжения и отчуждения, чего нельзя приписывать ни церкви, ни монастырю в настоящее время. Встречи с представителями МВД отражают желание совместно найти миролюбивые подходящие решения во имя продолжения совместного бытия и обеспечения свободы вероисповедания. Мы считаем необходимым продолжение конструктивного диалога, который не раскалывает приходы и уважает законы церковной и светской жизни,“ - сказал адвокат.
Стороны договорились, что ЭПЦМП в конце августа текущего года предоставит МВД конкретные предложения по изменению устава, предложения по необходимым шагам и временным рамкам. На основании этого министерство сформулирует свою позицию не позднее конца сентября этого года.
Также ЭПЦМП известит МВД о дате встречи представителей ЭПЦМП с представителями Эстонской Апостольской Православной Церкви, начнется разработка плана действий второго этапа переговоров. Отдельно будет оговорен план действий в отношении Пюхтицкого монастыря.
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