МВД и ЭПЦ наметили шаги по выходу из-под влияния Московского патриархата

Представитель МВД Райво Кюйт озвучил ожидания государства, которые заключаются в полном выходе ЭПЦМП из подчинения Московского патриархата как в каноническом, так и в юридическом плане, так как государство обязано защищать жителей Эстонии от влияний, противоречащих эстонским интересам.

Кюйт подчеркнул, что стороны совместно ищут решение. Государство не намерено закрывать приходы или Пюхтицкий монастырь, а также каким-либо иным способом ограничивать деятельность приходов. „Свобода вероисповедания обеспечена и службы продолжаются,“ - заверил Кюйт.

На встрече ЭПЦМП представила свое видение процесса выхода церкви из-под влияния Московского патриархата в два этапа. Первым шагом для ЭПЦМП будет изменение устава. На втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольской Православной Церковью по поиску возможностей объединения всех православных страны в одной церкви.

Первым этапом станет изменение устава ЭПЦМП, чтобы исключить односторонние ссылки на действующий Устав Русской Православной Церкви, оставив ссылку на Томос от 1993 года. ЭПЦМП описала свое видение возможностей для изменения устава, необходимых шагов и выстраивания процедуры принятия решений, а также уведомила о послании Синода церкви к патриарху о выходе Александро-Невского кафедрального собора из ставропигиального подчинения.

Также обсудили особые возможности в части выхода из подчинения Московскому патриархату Пюхтицкого монастыря, подготовленные адвокатским бюро Sirel&Partnerid. МВД выразило готовность рассмотреть вопросы, связанные с монастырем, отдельно в том же временном графике, исходя из особого статуса монастыря.