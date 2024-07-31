Полиция просит помощи в поиске 72-летнего Юрия

Юрий ростом 165 см, худощавого телосложения, у него светлые глаза, седая борода и усы. Он может быть одет в светлую рубашку и темные брюки. Мужчина говорит по-русски.

Полиция проверила возможные места нахождения Юрия, в том числе с помощью дрона обследовала различные районы. Также были проверены различные больницы. К сожалению, пока мужчину найти не удалось. Поиски продолжаются.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия, сообщить об этом по номеру 112.