31.07.2024, 15:24
Полиция просит помощи в поиске 72-летнего Юрия
ФОТО: PPA
Полиция просит помочь в установлении местонахождение 72-летнего Юрия. Мужчина ушел из своего дома в деревне Кулли, волости Раазику вечером 12 июня и до сих пор не вернулся. Родным не удалось связаться с ним.
Юрий ростом 165 см, худощавого телосложения, у него светлые глаза, седая борода и усы. Он может быть одет в светлую рубашку и темные брюки. Мужчина говорит по-русски.
Полиция проверила возможные места нахождения Юрия, в том числе с помощью дрона обследовала различные районы. Также были проверены различные больницы. К сожалению, пока мужчину найти не удалось. Поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия, сообщить об этом по номеру 112.