ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (889-й день) | Зеленский выступил за участие России во втором мирном саммите. Город Торецк в Донецкой области уничтожен на 70%

Воздушные силы ВСУ уточнили, что за ночь силы ПВО сбили все 89 российских беспилотников, атаковавших Украину

Ранее власти Киева сообщали, что над городом и областью уничтожили более 40 дронов.

Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

Первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сколько самолетов получила Украина, пока неизвестно, источники агентства сказали о „небольшом“ количестве.

Источники Bloomberg отметили, что был соблюден крайний срок поставки самолетов, установленный на конец июля. США, Нидерланды и Дания объявили 10 июля, что передали Украине истребители F-16.

Зеленский выступил за участие России во втором мирном саммите

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью французским СМИ, что Россия должна принять участие во втором саммите по мирному урегулированию в Украине, поскольку за это выступает большинство стран мира.

Минобороны РФ объявило о третьем этапе нестратегических ядерных учений

В нем задействованы ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ.

Среди прочего военные отрабатывают „учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков“, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Что касается авиации, пилоты практикуют „снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования“.

Город Торецк в Донецкой области уничтожен на 70%, заявили местные власти

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин заявил, что город Торецк, в направлении которого наступают российские войска, разрушен на 70%, но в нем остается около 3,5 тыс. человек.

Путин в два раза поднял единовременную выплату за контракт с Минобороны — до 400 тысяч рублей