ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (889-й день) | Зеленский выступил за участие России во втором мирном саммите. Город Торецк в Донецкой области уничтожен на 70%
Подводим итоги очередного дня войны.
Воздушные силы ВСУ уточнили, что за ночь силы ПВО сбили все 89 российских беспилотников, атаковавших Украину
Ранее власти Киева сообщали, что над городом и областью уничтожили более 40 дронов.
Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16
Первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сколько самолетов получила Украина, пока неизвестно, источники агентства сказали о „небольшом“ количестве.
Источники Bloomberg отметили, что был соблюден крайний срок поставки самолетов, установленный на конец июля. США, Нидерланды и Дания объявили 10 июля, что передали Украине истребители F-16.
Зеленский выступил за участие России во втором мирном саммите
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью французским СМИ, что Россия должна принять участие во втором саммите по мирному урегулированию в Украине, поскольку за это выступает большинство стран мира.
Минобороны РФ объявило о третьем этапе нестратегических ядерных учений
В нем задействованы ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ.
Среди прочего военные отрабатывают „учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков“, говорится в пресс-релизе военного ведомства.
Что касается авиации, пилоты практикуют „снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования“.
Город Торецк в Донецкой области уничтожен на 70%, заявили местные власти
Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин заявил, что город Торецк, в направлении которого наступают российские войска, разрушен на 70%, но в нем остается около 3,5 тыс. человек.
Путин в два раза поднял единовременную выплату за контракт с Минобороны — до 400 тысяч рублей
Размер выплаты 400 тысяч рублей тем военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт на военную службу сроком минимум на год. С 21 сентября 2022 года размер разовой выплаты за подписание контракта на военную службу сроком на год составлял 195 тысяч рублей. Вдобавок к этим деньгам регионы начисляют свои выплаты. Размер региональных выплат при заключении контракта разнится, но в последнее время его начали увеличивать. В Петербурге выплачивают 1,8 миллиона рублей, в Краснодарском крае — один миллион рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей, в Дагестане — 500 тысяч. Самая большая выплата установлена в Москве: 23 июля 2024 года мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, определив дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. По подсчетам проекта Re:Russia, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участвующим в войне с Украиной российским военным, а также раненым и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма соответствует 1,4–1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год.