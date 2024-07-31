31.07.2024, 13:37
В Вяэна-Йыэсуу загорелся жилой дом
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 12:41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме на улице Хийе в Вяэна-Йыэсуу.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, возгорание произошло в деревянном жилом доме. В настоящий момент ведутся работы по тушению. На месте работают пожарные из Мурасте, а также приехали из Кейла и Лиллекюла.
По информации пресс-секретаря, жители дома успели выйти на улицу, поэтому никто не пострадал.
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