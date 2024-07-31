В Вяэна-Йыэсуу загорелся жилой дом

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, возгорание произошло в деревянном жилом доме. В настоящий момент ведутся работы по тушению. На месте работают пожарные из Мурасте, а также приехали из Кейла и Лиллекюла.

По информации пресс-секретаря, жители дома успели выйти на улицу, поэтому никто не пострадал.

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