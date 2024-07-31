31.07.2024, 20:31
Украинский солдат: война дает государству право взять гражданина, переодеть его в форму и бросить в окопы
Украинский уклонист - союзник Путина, ему нет места в новом обществе
ФОТО: | Scanpix
Коллективный уклонист воюет не аргументами, а обесцениванием. Обвиняет оппонентов в том, что они „штабные“, „тыловые“ или вовсе „ряженые“. Уклонист может пойти в армию и изменить свой статус. Но ему комфортнее свой собственный статус проектировать в окружение. Если военный на фото выглядит немного аккуратнее бомжа, то стоит готовиться к нашествию в комментариев от обличителей: „А скинь видео, как ты бой ведешь!“, пишет журналист Павел Казарин.
„У фронтовика нет времени на соцсети“. „Борода подозрительно ухожена“. „Выбрит слишком чисто“.
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