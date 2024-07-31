Мнение
31.07.2024, 20:31

Украинский солдат: война дает государству право взять гражданина, переодеть его в форму и бросить в окопы

 
Украинский уклонист - союзник Путина, ему нет места в новом обществе
Украинский солдат в окопе с кошкой на руках. На передовой кошек использовали для борьбы с грызунами, и они также стали компаньонами для солдат.
Украинский солдат в окопе с кошкой на руках. На передовой кошек использовали для борьбы с грызунами, и они также стали компаньонами для солдат.
ФОТО: Ministry Of Defence Of Ukraine | Scanpix

Коллективный уклонист воюет не аргументами, а обесцениванием. Обвиняет оппонентов в том, что они „штабные“, „тыловые“ или вовсе „ряженые“. Уклонист может пойти в армию и изменить свой статус. Но ему комфортнее свой собственный статус проектировать в окружение. Если военный на фото выглядит немного аккуратнее бомжа, то стоит готовиться к нашествию в комментариев от обличителей: „А скинь видео, как ты бой ведешь!“, пишет журналист Павел Казарин.

„У фронтовика нет времени на соцсети“. „Борода подозрительно ухожена“. „Выбрит слишком чисто“.

Быть военным в Украине – задача со звездочкой. Всегда нужно стоять в шпагате. С одной стороны ты - защитник и герой. Надежда сограждан и будущее страны. Представитель уважаемой касты в государстве. Но все это – ровно до тех пор, пока ты хранишь молчание.

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