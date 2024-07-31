ОИ-2024 | Дзюдоист Кальюлайд победил вице-чемпиона Африки и встретится с двукратным чемпионом мира

Несмотря на то, что соперник Кальюлайда представляет столь экзотическую страну, это опытный 31-летний борец, который живет и тренируется во Франции. Несколько раз Фойлле становился призером чемпионатов Африки, последний раз - в текущем сезоне - ему удалось выйти в финал, где он уступил Али Хазему из Египта. Невзирая на разницу в рейтинг-листе - Кальюлайд занимает 25-е место, его соперник - 49-е - схватка получилась абсолютно равной. Оба соперника не набрали результативных баллов за основное время и получили по два предупреждения. В дополнительное время, которое велось до первого результативного действия, Фойлле совершил ошибку в атаке, судья выдал ему предупреждение, и его желтые карточки превратились в красную.