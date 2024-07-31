ОИ-2024 | Дзюдоист Кальюлайд победил вице-чемпиона Африки и встретится с двукратным чемпионом мира
Эстонский дзюдоист Клен-Кристофер Кальюлайд в первом раунде турнира по дзюдо на Олимпийских играх в Париже в категории до 90 кг победил Реми Фойлле с острова Маврикий.
1/16 финала
Несмотря на то, что соперник Кальюлайда представляет столь экзотическую страну, это опытный 31-летний борец, который живет и тренируется во Франции. Несколько раз Фойлле становился призером чемпионатов Африки, последний раз - в текущем сезоне - ему удалось выйти в финал, где он уступил Али Хазему из Египта. Невзирая на разницу в рейтинг-листе - Кальюлайд занимает 25-е место, его соперник - 49-е - схватка получилась абсолютно равной. Оба соперника не набрали результативных баллов за основное время и получили по два предупреждения. В дополнительное время, которое велось до первого результативного действия, Фойлле совершил ошибку в атаке, судья выдал ему предупреждение, и его желтые карточки превратились в красную.
1/8 финала
В следующем раунде Кальюлайд встретится с одним из сильнейших дзюдоистов планеты Санширо Мурао, который дважды в своей карьере выигрывал чемпионат мира в составе команды Японии. В личном турнире в прошлом году 23-летний уроженец Страны Восходящего солнца завоевал бронзовую медаль.
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