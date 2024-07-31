Временно меняется расписание поездов на линиях Таллинн – Палдиски и Таллинн – Клоогаранна

Реконструкция железнодорожных переездов и пешеходных переходов в Кейла изменит расписание поездов в западном направлении с 2 по 4 августа. На девяти утренних и вечерних рейсах пассажиры будут обслуживаться автобусами на участке между Кейла и Палдиски.

„В Кейла проводится капитальный ремонт железнодорожного переезда и пешеходного перехода с отключением контактной сети, необходимой для обслуживания электропоездов, на участке между станциями Кейла и Клоога в вечернее время 2-3 августа и в утреннее время 3-4 августа. Ремонтные работы будут выполняться на переезде в период с 20:30 до 8:30,“ – сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. „В целом ремонтные работы повлияют на пассажиров девяти рейсов с пятницы по воскресенье, и вместо поездов мы организуем автобусное сообщение.“

Временные изменения в расписании поездов

Пятница, 2 августа

Таллинн – Палдиски

Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 575), отправляющийся в 20:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 21:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 579), отправляющийся в 21:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 22:50.

Палдиски – Таллинн

Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 584), отправляющийся в 20:38, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 22:16.

Суббота, 3 августа

Таллинн – Палдиски

Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 501), отправляющийся в 06:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 07:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 509), отправляющийся в 07:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 08:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 575), отправляющийся в 20:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 21:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 579), отправляющийся в 21:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 22:50.

Палдиски – Таллинн