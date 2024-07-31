Временно меняется расписание поездов на линиях Таллинн – Палдиски и Таллинн – Клоогаранна
Ремонт железной дороги временно изменит время отправления некоторых поездов на линиях Таллинн – Палдиски и Таллинн – Клоогаранна.
Реконструкция железнодорожных переездов и пешеходных переходов в Кейла изменит расписание поездов в западном направлении с 2 по 4 августа. На девяти утренних и вечерних рейсах пассажиры будут обслуживаться автобусами на участке между Кейла и Палдиски.
„В Кейла проводится капитальный ремонт железнодорожного переезда и пешеходного перехода с отключением контактной сети, необходимой для обслуживания электропоездов, на участке между станциями Кейла и Клоога в вечернее время 2-3 августа и в утреннее время 3-4 августа. Ремонтные работы будут выполняться на переезде в период с 20:30 до 8:30,“ – сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. „В целом ремонтные работы повлияют на пассажиров девяти рейсов с пятницы по воскресенье, и вместо поездов мы организуем автобусное сообщение.“
Временные изменения в расписании поездов
Пятница, 2 августа
Таллинн – Палдиски
Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 575), отправляющийся в 20:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 21:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 579), отправляющийся в 21:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 22:50.
Палдиски – Таллинн
Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 584), отправляющийся в 20:38, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 22:16.
Суббота, 3 августа
Таллинн – Палдиски
Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 501), отправляющийся в 06:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 07:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 509), отправляющийся в 07:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 08:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 575), отправляющийся в 20:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 21:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 579), отправляющийся в 21:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 22:50.
Палдиски – Таллинн
Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 504), отправляющийся в 04:58, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 06:46. Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 510), отправляющийся в 05:58, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 07:46. Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 516), отправляющийся в 07:04, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 08:46. Поезд Клоогаранна – Таллинн (рейс 514), отправляющийся в 07:27, будет работать только на участке Кейла – Таллинн, отправляясь из Кейла в 07:41. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 08:16. Остановка в Клоогаранна добавлена в рейс 516 Палдиски – Таллинн (отправление из Клоогаранна в 07:30).
Воскресенье, 4 августа
Таллинн – Палдиски
Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 501), отправляющийся в 06:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 07:50. Поезд Таллинн – Палдиски (рейс 509), отправляющийся в 07:17, доезжает до Кейла, где происходит пересадка на автобус. Прибытие в Палдиски в 08:50.
Палдиски – Таллинн
Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 504), отправляющийся в 04:58, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 06:46. Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 510), отправляющийся в 05:58, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 07:46. Поезд Палдиски – Таллинн (рейс 516), отправляющийся в 07:04, обслуживается автобусом до Кейла, где происходит пересадка на поезд. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 08:46. Поезд Клоогаранна – Таллинн (рейс 514), отправляющийся в 07:27, будет работать только на участке Кейла – Таллинн, отправляясь из Кейла в 07:41. Прибытие на Балтийский вокзал в Таллинне в 08:16. Остановка в Клоогаранна добавлена в рейс 516 Палдиски – Таллинн (отправление из Клоогаранна в 07:30).