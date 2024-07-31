ФОТО | Очередь на Нарвской границе снова невероятно длинная, предлагают пройти быстрее за 50 евро

Те, кто из-за погоды решил отложить переход границы, сегодня наверстывают упущенное. По словам пересекающих границу, по состоянию на 9.30 утра среды не работал пункт пропуска по биометрическим паспортам. Одна из ожидающих в очереди рассказала, что к ней подходили и предлагали пройти границу быстрее за 50 евро.

RusDelfi вчера рассказывал историю семерых ночевавших на мосту людях, которых пропустила российская сторона, но не впустила эстонская, поскольку они подошли к погранпункту уже после его закрытия.

„Полиция Эстонии и России просили нас уйти нас с моста, но проблема в том, что на тот момент в Ивангороде не было свободных номеров, и надо было ехать в Кингисепп, а это 25 километров в одну сторону, плюс поиск жилья, заселение... В общем ради пары часов не было смысла. Остались на мосту“, - рассказала RusDelfi одна из участниц событий.

Глава нарвского погранпункта Марек Лийва, комментируя происходящее, отметил, что пограничный контроль на российской стороне занимает больше времени, поэтому, пересекая границу, с этим следует считаться.

„Людям необходимо планировать свое время и учитывать часы работы погранперехода. Департамент полиции и погранохраны не рекомендует посещать Россию, поскольку поведение России непредсказуемо, а действия соседней страны на границе носят провокационный характер. Россия постоянно пытается проверить нашу реакцию“, - пояснил глава Нарвского погранпункта.

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