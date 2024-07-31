Власти Киева заявили об отражении „одной из самых массированных“ атак дронов. Сбиты более 40 российских беспилотников

По словам главы администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась воздушной атаке уже в седьмой раз за июль, при этом нынешняя атака стала „самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА“.

Воздушная тревога в городе продолжалась более семи часов. Дроны атаковали Киев „практически по всем возможным направлениям“ двумя волнами — ночью и утром.

Попко утверждает, что ни один российский беспилотник не достиг своей цели. В общей сложности силы украинской ПВО сбили более четырех десятков дронов в воздушном пространстве Киева и на подступах к городу. Пострадавших и разрушений в результате российской атаки нет, добавил глава Киевской военной администрации.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщает, что в Киевской области после падения обломков российского дрона произошел пожар в жилом доме. Здание частично разрушено, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших сообщений не поступало.

В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть российских дронов, заявил глава местной администрации Сергей Лысак. Под огнем находились Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены социальное учреждение и два автомобиля. Пострадавших нет.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью над регионом были уничтожены одна управляемая авиационная ракета и четыре дрона типа „Шахед 131/136“.

Над Херсонской областью силы ПВО сбили девять российских ударных беспилотников, рассказал глава военной администрации Александр Прокудин. В Херсоне в результате удара дрона погиб 68-летний местный житель и ранена 73-летняя женщина. Также в ходе российского обстрела получили ранения трое жителей села Александровка.