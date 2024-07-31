ХАМАС объявил, что его политический лидер Исмаил Хания убит

„Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана“, — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС.

Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции.

В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Израильские власти и военные пока ничего о смерти Хании не заявляли.

Новость дополняется.