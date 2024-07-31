ХАМАС объявил, что его политический лидер Исмаил Хания убит(6)
Палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране, сообщает русская служба Би-би-си.
„Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана“, — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС.
Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет.
О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции.
В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.
Израильские власти и военные пока ничего о смерти Хании не заявляли.
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