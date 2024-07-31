BBC News Русская служба
31.07.2024, 07:22

ХАМАС объявил, что его политический лидер Исмаил Хания убит

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Исмаил Хания
Исмаил Хания
ФОТО: Ashraf Amra \ apaimages/SIPA | Scanpix

Палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране, сообщает русская служба Би-би-си.

„Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана“, — цитируют мировые агентства заявление ХАМАС.

Каким именно образом был нанесен удар, повлекший смерть лидера ХАМАС, группировка пока не объясняет.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции.

В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Израильские власти и военные пока ничего о смерти Хании не заявляли.

Новость дополняется.

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