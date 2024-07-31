АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Леброн Джеймс и компания проэкзаменуют дерзкого дебютанта, а эстонские спортсмены постараются преподнести еще одну сенсацию

Следим за эстонскими спортсменами

27-летняя бадминтонистка Кристин Кууба попытается удивить лидера группы M, которая посеяна на Олимпиаде под 10-м номером Пусарла Венката Синдху из Индии. Для выхода в 1/8 финала эстонской спортсменке надо одерживать победу. Начало ключевого матча намечено на 10:20.

В 11:00 на татами выйдет дзюдоист в среднем весе (до 90 кг) Клен Кристофер Кальюлайд, который в 1/16 финала сразиться с Реми Фёйе из Маврикия.

В 12:00 Энели Ефимова попытается выйти в полуфинал на дистанции 200 м брассом. Юная пловчиха, которая уже вошла в историю эстонского плавания, будет выступать в третьем заплыве. Только 16 лучших в квалификации выходят в полуфинал.

В 13.00 продолжит свое выступление наша главная надежда в парусном спорте Ингри Пууста, которая на данный момент занимает 13-е место. Для нашей спортсменки была отменена дисквалификация, полученная за фальстарт в стартовой гонке. Чтобы попасть в четвертьфинал, нужно закончить заезды в первой десятке.

В 13.02 в академической гребле состоится финал В, где эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) будет биться за седьмое место вместе с командами Румынии и Норвегии. Финал А начнется в 13:26.

В 13.26 лучница Реэна Пярнат (42-е место в квалификации) примет участие в соревнованиях по стрельбе из лука, где в 1/32 финала она сразиться с представительницей Индии Депикой Кумари, которая в предварительном раунде стала 23-й.

В 21:26 Крегор Цирк, который побил рекорд Эстонии в полуфинальном заплыве на 200 метров баттерфляем, выступит в своем первом в жизни олимпийском финале.

20 комплектов медалей

Организаторы отказались от проведения мужского триатлона 30 июля из-за загрязнения Сены и перенесли соревнования на один день с женским. Однако состоятся ли соревнования, пока не известно. В 9:00 на старт должны выйти женщины, а в 11:45 мужщины.