АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Леброн Джеймс и компания проэкзаменуют дерзкого дебютанта, а эстонские спортсмены постараются преподнести еще одну сенсацию
Сегодня, 31 июня, на Олимпиаде в Париже будет разыграно 20 комплектов наград. Но сосредоточиться стоит не только на них.
Следим за эстонскими спортсменами
27-летняя бадминтонистка Кристин Кууба попытается удивить лидера группы M, которая посеяна на Олимпиаде под 10-м номером Пусарла Венката Синдху из Индии. Для выхода в 1/8 финала эстонской спортсменке надо одерживать победу. Начало ключевого матча намечено на 10:20.
В 11:00 на татами выйдет дзюдоист в среднем весе (до 90 кг) Клен Кристофер Кальюлайд, который в 1/16 финала сразиться с Реми Фёйе из Маврикия.
В 12:00 Энели Ефимова попытается выйти в полуфинал на дистанции 200 м брассом. Юная пловчиха, которая уже вошла в историю эстонского плавания, будет выступать в третьем заплыве. Только 16 лучших в квалификации выходят в полуфинал.
В 13.00 продолжит свое выступление наша главная надежда в парусном спорте Ингри Пууста, которая на данный момент занимает 13-е место. Для нашей спортсменки была отменена дисквалификация, полученная за фальстарт в стартовой гонке. Чтобы попасть в четвертьфинал, нужно закончить заезды в первой десятке.
В 13.02 в академической гребле состоится финал В, где эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) будет биться за седьмое место вместе с командами Румынии и Норвегии. Финал А начнется в 13:26.
В 13.26 лучница Реэна Пярнат (42-е место в квалификации) примет участие в соревнованиях по стрельбе из лука, где в 1/32 финала она сразиться с представительницей Индии Депикой Кумари, которая в предварительном раунде стала 23-й.
В 21:26 Крегор Цирк, который побил рекорд Эстонии в полуфинальном заплыве на 200 метров баттерфляем, выступит в своем первом в жизни олимпийском финале.
20 комплектов медалей
Организаторы отказались от проведения мужского триатлона 30 июля из-за загрязнения Сены и перенесли соревнования на один день с женским. Однако состоятся ли соревнования, пока не известно. В 9:00 на старт должны выйти женщины, а в 11:45 мужщины.
В дзюдо медали будут разыграны в весовых категориях до 70 кг у женщин и до 90 кг у мужчин. Многие ждут абсолютное многоборье у мужчин в спортивной гимнастике, где соревнования начнутся в 18.30.
В „Пари-Ла-Дефанс“ состоится несколько финальных заплывов. В 22:12 на дистанции 1500 метров вольным стилем определится новая чемпионка. На 20:30 запланирован финал женской стометровки вольным стилем, а в 22:15 состоится мужской финал на 100 метров вольным стилем.
На что точно стоит обратить внимание?
В баскетболе особого внимания заслуживает матч группового этапа у мужчин, где Леброн Джеймс и компания сыграют с дебютантом, Южным Суданом, который в первом туре обыграл сильную команду Пуэрто-Рико. Совсем недавно дебютанты Игр в товарищеском матче проиграли США с разницей в одно очко (100:101). Игра начнется в 22.00.
В женском футболе действующие чемпионки мира из Испании сыграют с командой Бразилии. Этот матч начнется в 18:00.
Еще один интересный матч состоится в мужском волейболе. Сборная Бразилии, которая проиграла Италии в первом туре, в случае поражения от Польши рискует остаться без четвертьфинала. Матч начнется в 10:00.
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