ОИ-2024 | Cборная США по гимнастике – олимпийские чемпионки в командном многоборье, сенсационная медаль у Бразилии

За американскую команду выступали Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Суниса Ли. Байлс стала пятикратной олимпийской чемпионкой. До этого США побеждали на Играх 1996, 2012 и 2016 годов.

Две другие медали сенсационно достались командам Италии (первая медаль за 96 лет!) и Бразилии (первая медаль в истории). Бразильянки лишь на 0,236 балла опередили сборную Великобритании, благодаря успешному выступлению на последнем снаряде.

Спортивная гимнастика

Олимпиада-2024

Женщины. Командное многоборье

1. США – 171,296

2. Италия – 165,494

3. Бразилия – 164,497

4. Великобритания – 164,263

5. Канада – 162,432

6. Китай – 162,131

7. Румыния – 159,497

8. Япония – 159,463

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