ОИ-2024 | Cборная США по гимнастике – олимпийские чемпионки в командном многоборье, сенсационная медаль у Бразилии
Гимнастки из США взяли командное золото олимпийского турнира на Играх в Париже.
За американскую команду выступали Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Суниса Ли. Байлс стала пятикратной олимпийской чемпионкой. До этого США побеждали на Играх 1996, 2012 и 2016 годов.
Две другие медали сенсационно достались командам Италии (первая медаль за 96 лет!) и Бразилии (первая медаль в истории). Бразильянки лишь на 0,236 балла опередили сборную Великобритании, благодаря успешному выступлению на последнем снаряде.
Спортивная гимнастика
Олимпиада-2024
Женщины. Командное многоборье
1. США – 171,296
2. Италия – 165,494
3. Бразилия – 164,497
4. Великобритания – 164,263
5. Канада – 162,432
6. Китай – 162,131
7. Румыния – 159,497
8. Япония – 159,463
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