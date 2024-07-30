ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (888-й день) | Прогноз о том, что активная фаза войны будет идти до середины 2024 года, не оправдался

США выделяют Украине очередной пакет помощи на 200 млн долларов

Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи в размере 200 млн. долларов для удовлетворения критических потребностей Украины. Пакет содержит, в частности, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для установок HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin, говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того пакет предусматривает предоставление стрелкового оружия, взрывчатых средств, систем защищенной связи, услуг спутниковой съемки, а также запчастей для обслуживания вспомогательного оборудования.

Губернатор Белгородской области: более 30 тыс. жилых объектов в области разрушено из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабах разрушений жилья в регионе в результате украинских воздушных атак, начавшихся после того, как российские войска вторглись на территорию Украины в феврале 2022 года, и усилившихся с конца прошлого года.

„736 домов и квартир за неделю было восстановлено, а всего с февраля 2022 года в Белгородской области было разрушено более 30 тысяч домов и квартир, восстановлено на сегодняшний момент более 24 тысяч“, — написал Гладков на своей странице в соцсети „ВКонтакте“.

Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Кригера. Его обвиняли в диверсии по заказу Украины

Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, которого суд Беларуси ранее приговорил к смертной казни, признав виновным в осуществлении диверсии по заказу Украины. О помиловании Кригера сообщило белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Обвинение утверждало, что Кригер устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска. Эта станция используется белорусскими военными, через нее идут армейские грузы. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов.

Прогноз: активная фаза войны будет продолжаться в 2025 году