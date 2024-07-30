ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (888-й день) | Прогноз о том, что активная фаза войны будет идти до середины 2024 года, не оправдался
Подводим итоги очередного дня войны.
США выделяют Украине очередной пакет помощи на 200 млн долларов
Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи в размере 200 млн. долларов для удовлетворения критических потребностей Украины. Пакет содержит, в частности, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для установок HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin, говорится в сообщении Пентагона.
Кроме того пакет предусматривает предоставление стрелкового оружия, взрывчатых средств, систем защищенной связи, услуг спутниковой съемки, а также запчастей для обслуживания вспомогательного оборудования.
Губернатор Белгородской области: более 30 тыс. жилых объектов в области разрушено из-за атак ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабах разрушений жилья в регионе в результате украинских воздушных атак, начавшихся после того, как российские войска вторглись на территорию Украины в феврале 2022 года, и усилившихся с конца прошлого года.
„736 домов и квартир за неделю было восстановлено, а всего с февраля 2022 года в Белгородской области было разрушено более 30 тысяч домов и квартир, восстановлено на сегодняшний момент более 24 тысяч“, — написал Гладков на своей странице в соцсети „ВКонтакте“.
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Кригера. Его обвиняли в диверсии по заказу Украины
Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, которого суд Беларуси ранее приговорил к смертной казни, признав виновным в осуществлении диверсии по заказу Украины. О помиловании Кригера сообщило белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.
Обвинение утверждало, что Кригер устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска. Эта станция используется белорусскими военными, через нее идут армейские грузы. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов.
Прогноз: активная фаза войны будет продолжаться в 2025 году
Прогноз о том, что активная фаза войны будет идти до середины 2024 года, не оправдался, она продлится и в 2025-м, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
„Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер“, — сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в 12-15 миллиардов долларов.
Стубб: Россия и Украина подошли к моменту, когда должны начаться переговоры
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Le Monde, что Россия и Украина „подошли к моменту, когда должны начаться переговоры“. „Очевидно, [Владимир] Зеленский посчитал, что первый этап переговоров должен пройти без агрессора. Теперь мы подошли к моменту, когда должны начаться переговоры“, — сказал Стубб.
По его словам, „принцип реальности“ заключается в том, что если к участию в переговорах планируется привлечь Китай и страны глобального Юга, то необходимо привлечь и Россию.
Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией, заявил советник офиса президента Михаил Подоляк. „Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства“, — уточнил он.