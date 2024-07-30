ОИ-2024 | Футбольная сборная Украины проиграла Аргентине и не прошла в плей-офф
Сборная Украины уступила в заключительном туре группового этапа олимпийского футбольного турнира команде Аргентины (0:2) и не прошли в плей-офф.
Перед заключительным туром все четыре команды в группе B имели по три очка и при победе обеспечивали себе выход в 1/4 финала. Сборной Украины, которая в первом туре проиграла Ираку, а затем обыграла Марокко, предстояло „на заказ“ обыграть команду Аргентины, одного из фаворитов турнира. Пропустив два безответных мяча, подопечные Руслана Ротаня простились с турниром, заняв последнее место в группе.
Аргентинцы вышли в плей-офф со второго места, поскольку уступили лидерство по личным встречам команде Марокко, которая в свою очередь одолела Ирак (3:0). С большой вероятностью соперниками аргентинцев в четвертьфинале станет команда Франции.
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