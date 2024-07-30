Квалификация Лиги конференций: сможет ли „Флора“ со второго раза обыграть чемпиона Сан-Марино?

„Флора“, которая была разбита в первом отборочном раунде Лиги чемпионов словенским клубом „Целе“ (1:7), проведет ответную встречу с „Виртусом“. Чемпион Сан-Марино проиграл по сумме двух встрес со счетом 1:11 чемпионам Румынии ФКСБ. Хотя „Флора“ является явным фаворитом в этой паре, первый матч в Сан-Марино завершился вничью (0:0).

„Флоре“ необходимо побеждать дома, чтобы выйти в третий отборочный раунд Лиги конференций, где их будет ждать победитель пары „Викингур“ (Исландия) - „Эгнатия“ (Албания). В первом матче этой пары „Эгнатия“ победила дома со счетом 1:0.

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