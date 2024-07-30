„Флора“ в дополнительное время обыграла чемпиона Сан-Марино и прошла в третий отборочный раунд Лиги конференций

„Флора“, которая в первом матче сыграла вничью (0:0), вышла вперед уже на второй минуте матча благодаря реализованному пенальти Марка Андерса Лепика. После забитого мяча хозяева сбавили обороты, позволив сопернику создать пару моментов. В середине первого тайма футболисты „Флоры“ снова завладели инициативой, но подвела реализация. На 30-й минуте Лепик отдал пас на Зенева, который пробил в перекладину, а спустя три минуты хорошую возможность для взятия ворот упустил Данил Кураксин.

В начале второго тайма „Флора“ и вовсе осталась в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Марко Лукка. На 69-й минуте счет стал равным. Соометс потерял мяч на своей половине поля, пас получил Симоне Бенинкаса, который без помех отправил мяч в ворота. Пропустив гол, футболисты „Флоры“ пошли отыгрываться, что принесло свои плоды. На 76-й минуте хозяева снова заработали пенальти, который реализовал Рауно Саппинен. Гости не стали расстраиваться из-за пропущенного гола, и на 88-й минуте счет снова стал равным. Марсельян Мема, получив мяч, прошел двух защитников и пробил в левый нижний угол.

В оставшееся время команды не смогли забить, игра перешла в дополнительное время.

На 92-й минуте „Флора“ все-таки смогла збаить с игры. Саппинен сделал прострел на Аллику, который переправил мяч в ворота, а спустя 4 минуты Аллику оформил дубль в ворота чемпиона Сан-Марино. На 99-й минуте свой пенальти заработали гости, но Эверт Грюнвальд выручил свою команду. На 120-й минуте победную точку в матче поставил Владислав Крейда.

„Флоре“, одержавшая победу по сумме двух встреч (4:2), сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций с победителем пары „Викингур“ (Исландия) - „Эгнатия“ (Албания). В первом матче этой пары „Эгнатия“ победила дома со счетом 1:0.

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