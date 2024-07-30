Новорожденные пациенты Нарвской больницы под защитой! В родильное отделение прибыл столик для реанимации малышей

Женская клиника Нарвской больницы получила новый реанимационный столик для новорожденных благодаря щедрому пожертвованию Фонда родильных домов. Это важное дополнение к медицинскому оборудованию родильных палат значительно улучшит качество помощи новорожденным в критическом состоянии.

Новый реанимационный столик оснащен специальным современным монитором сердечной деятельности младенцев и соответствует всем высоким стандартам современной технологии. „С этим оборудованием мы уверены, что теперь новорожденные будут получать самое безопасное и качественное лечение после родов“, – сказала руководитель женской клиники доктор Оксана Пастухова. „Мы искренне благодарны Фонду родильных домов, так как уже в 2023 году получили их внимание и поддержку, что позволило нам приобрести современный фетальный монитор“, – добавила доктор Пастухова.

Член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно выразил признательность руководству Фонда и Лайне Рандъярв за постоянную поддержку: „Мы глубоко благодарны Фонду родильных домов за реанимационный столик, так как он играет важную роль в обеспечении безопасности родов в Нарве. Такие инициативы и поддержка являются хорошим примером и согревают сердце. Приятно видеть, что деятельность больницы действительно ценится, и понимать, как важна широкая общественная поддержка медицинских учреждений в целом“.

Персонал женской клиники прошел специальное обучение по использованию реанимационного столика от фирмы-установщика, OÜ Weissmed, на прошлой неделе и теперь сможет ежедневно использовать его в больнице.