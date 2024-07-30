Осиновский о 100 днях коалиции: за три месяца увидеть разницу невозможно

14 апреля в Таллинне сменилась власть: вместо управлявшей городом практически 20 лет Центристской партии к власти пришла четырехпартийная коалиция социал-демократов, реформистов, Eesti 200 и Isamaa. Новым мэром Таллинна в тот же день выбрали социал-демократа Евгения Осиновского.

Осиновский не спешит делать акцент на ста днях работы новой таллиннской коалиции, однако, результаты, которые можно выделить, безусловно, есть. В первую очередь, это дополнительный бюджет, в котором удалось сэкономить 14 млн евро.

„Мы провели первую ревизию бюджета и сократили часть расходов. Это административные расходы, это не совсем профессиональное бюджетирование, когда средства предусмотрены, но не используются. Это и политические решения – закрытие городских СМИ сэкономит в этом году более 1,5 млн евро, а в следующем более 2 млн. Но важнее то, куда эти деньги направлены. Во-первых, 7 млн евро в год предусмотрено для сферы образования, роста зарплаты учителей. Повышение суммы, предусмотренной на переход на эстонский язык обучения – дополнительно 3 млн евро. Дополнительные 2,5 млн на улучшение социальных услуг, в первую очередь для людей с ограниченными возможностями. И 1,3 млн на озеленение города“, – рассказал мэр столицы.

„Во-вторых, реформа сферы городского планирования. Объединение всех компетенций в один департамент, принятие на работу городского архитектора. Третье, пусть не очень масштабное, но знаковое – открытие городских стадионов для всех жителей города. Около 100 млн евро пойдет на обновление сети общественного транспорта, полностью новые троллейбусы, новые троллейбусные линии, закупку новых автобусов и трамваев. Нельзя сказать, что сделано мало или не сделано вообще, но признаю, что жителям за три месяца увидеть существенную разницу невозможно“, – добавил Осиновский.

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