30.07.2024, 17:53
Украинский гимнаст о сборной России: мы чувствуем их отсутствие, потому что они - сильная команда
ФОТО: | AFP
Отсутствие сборной России в мужских олимпийских соревнованиях по гимнастике оставило пустоту, которую многие страны хотели бы заполнить, но многие спортсмены говорят, что их взгляды на соревнования мало изменились из-за отсутствия действующих чемпионов, пишет Reuters.
Сборным России и Беларуси запретили участвовать в Играх из-за вторжения России в Украину. Лишь определенным спортсменам было разрешено принимать участие в соревнованиях после прохождения процедуры проверки, призванной исключить всех, кто публично поддерживал войну или российскую армию. В Париже российские гимнасты не выступают.
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