Украинский гимнаст о сборной России: мы чувствуем их отсутствие, потому что они - сильная команда

Сборным России и Беларуси запретили участвовать в Играх из-за вторжения России в Украину. Лишь определенным спортсменам было разрешено принимать участие в соревнованиях после прохождения процедуры проверки, призванной исключить всех, кто публично поддерживал войну или российскую армию. В Париже российские гимнасты не выступают.

На Олимпийских играх в Токио мужская сборная России завоевала золото в гимнастике, опередив Японию всего на 0,103 балла. „Мы чувствуем их отсутствие, потому что они сильная команда“, - сказал гимнаст Илья Ковтун, который помог Украине пройти в финал мужской сборной, сообщает Reuters. „Это дает другим странам больше возможностей“.