Депутат Верховной Рады: если бы все страны помогали как Эстония, мы бы уже давно победили

В социальных сетях и интернете можно увидеть несколько предложений по так называемому миру. Читали ли вы их? Готова ли Украина на такие мирные переговоры?

Конечно, как и любой человек, интересующийся политикой и ситуацией в Украине, я слежу за различными так называемыми мирными инициативами. Мы видели предложения от Бразилии, в прошлом году со своими инициативами приезжал президент ЮАР с лидерами африканских государств, и после этого они посетили Москву. Видим последние инициативы со стороны премьер-министра Венгрии. Конечно, Украина приветствует любые мирные инициативы и готова их рассматривать, если они соответствуют восстановлению действия международного права в Украине.

На все эти вопросы украинская формула мира отвечает очень четко. Она охватывает глобальные вопросы, такие как ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность. Четвертый пункт касается наших военнопленных и депортированных детей, что соответствует Женевской конвенции. Наконец, она включает вопросы территориальной целостности Украины и ответственности агрессора за совершенные преступления. Мы готовы обсуждать любой мирный план в рамках международного права и Устава ООН. То, что предложил Путин...

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Что касается мнений гражданских, как политики отслеживают их настроения? Я слышу, что многие, с кем я общаюсь, говорят, что нужно быстрее достигнуть соглашения. В то время как политики, включая вас и президента Зеленского, акцентируют внимание на соблюдении условий. Возникает вопрос: действительно ли политики следят за мнением граждан и как вы лично относитесь к этому вопросу?

Первое, хочу сказать, что, конечно, я хочу, чтобы война закончилась. Я думаю, любой украинец, а вообще любой цивилизованный человек желает окончания войны. Да, я за то, чтобы война завершилась. Но возникает важный вопрос...

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