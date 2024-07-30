30.07.2024, 15:00
Молодые люди буянили в тихом Каламая. Полиция: мы отреагировали недостаточно серьезно на вызовы
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В ночь на воскресенье многие жители таллиннского района Каламая были шокированы поведением пьяного 19-летнего юноши и его друзей. Молодые люди, проходя мимо жилых домов и автомобилей, дергали ручки дверей, проявили интерес к стоящему мотоциклу. 19-летний парень пытался влезть в окно квартиры. Как признала полиция, к происходящему следовало бы отнестись более внимательно.
Участница группы Facebook, объединяющей жителей столичного района Каламая, рассказала о том, как на улице Вана-Каламая некий молодой человек пытался залезть в окно чужой квартиры на первом этаже. Как написала женщина, это случилось около полуночи. Парень перелез через забор и пытался влезть в квартиру.
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