Молодые люди буянили в тихом Каламая. Полиция: мы отреагировали недостаточно серьезно на вызовы

Участница группы Facebook, объединяющей жителей столичного района Каламая, рассказала о том, как на улице Вана-Каламая некий молодой человек пытался залезть в окно чужой квартиры на первом этаже. Как написала женщина, это случилось около полуночи. Парень перелез через забор и пытался влезть в квартиру.

После того как разбуженная женщина пригрозила вызвать полицию, парень вывалился из окна. Примерно через час она заметила, что парень и двое его приятелей шатаются около дома, и позвонила в полицию, сообщив, что молодые люди направились в сторону улицы Тёэстузе. „Парни уселись на чужой мотоцикл, видимо, пытались его завести, дергали ручки домов и машин“, - сообщила женщина.