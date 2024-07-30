ЧП и криминал
30.07.2024, 15:00

Молодые люди буянили в тихом Каламая. Полиция: мы отреагировали на вызовы недостаточно серьезно

 
ФОТО: Delfi Meedia

В ночь на воскресенье многие жители таллиннского района Каламая были шокированы поведением пьяного 19-летнего юноши и его друзей. Молодые люди, проходя мимо жилых домов и автомобилей, дергали ручки дверей, проявили интерес к стоящему мотоциклу. 19-летний парень пытался влезть в окно квартиры. Как признала полиция, к происходящему следовало бы отнестись более внимательно.

Участница группы Facebook, объединяющей жителей столичного района Каламая, рассказала о том, как на улице Вана-Каламая некий молодой человек пытался залезть в окно чужой квартиры на первом этаже. Как написала женщина, это случилось около полуночи. Парень перелез через забор и пытался влезть в квартиру.

После того как разбуженная женщина пригрозила вызвать полицию, парень вывалился из окна. Примерно через час она заметила, что парень и двое его приятелей шатаются около дома, и позвонила в полицию, сообщив, что молодые люди направились в сторону улицы Тёэстузе. „Парни уселись на чужой мотоцикл, видимо, пытались его завести, дергали ручки домов и машин“, - сообщила женщина.

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