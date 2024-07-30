Украинка Харлан о своей бронзе на ОИ-2024: какая бы медаль ни была, она для меня золотая

После победы спортсменка прокомментировала свое выступление для портала „Суспільне спорт“:

„Какая бы медаль сегодня ни была, она для меня золотая. Потому что в том, через что мы проходим, через что проходит каждый украинец, каждый спортсмен, который тут представляет нашу страну, - этого не передать. Это очень тяжело.“

Спортсменка добавила: „Я посвящаю это всей Украине. Друзья, это вам. Я посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я хочу посвятить это, к сожалению, спортсменам, которые не смогли сюда приехать, потому что их убила Россия. Я посвящаю это им.“

Год назад вокруг Ольги Харлан разразился скандал, когда после боя на чемпионате мира она не пожала руку россиянке Анне Смирновой. Международная федерация фехтования поначалу дисквалифицировала украинскую спортсменку, однако затем отменила дисквалификацию, как и обязательное рукопожатие после боя.

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