Политзаключенных в Беларуси массово заставляют писать прошения о помиловании

Известно, что в некоторых колониях политзаключенных за отказ писать прошение помещают в штрафной изолятор (ШИЗО), а некоторым грозят возбуждением нового уголовного дела по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Недавно Dissidentby также сообщали о массовом сборе прошений о помиловании от политзаключенных в колониях, тюрьмах и на „химии“ (в исправительных учреждениях открытого типа), добавили в „Вясне“.

Напомним, ранее источник „Радыё Свабода“ сообщал, что политзаключенным, сроки которых близки к завершению, предложили написать прошения о помиловании на имя Александра Лукашенко. Это касалось узников колонии №15 под Могилевом.

По информации „Вясны“, 3 июля на свободу по амнистии или помилованию вышли 18 политзаключенных. Среди них — четыре женщины и 14 мужчин, включая больного онкологией Григория Костусева.

Сначала публично называлось только имя Костусева. Позже стало известно, что на свободу из Гомельской женской колонии вышли политзаключенные Дарья Лосик, Светлана Лупач, Полина Половинко, Тамара Острейко и Екатерина Маденкова.

Правозащитники поддерживают информационное молчание для безопасности заключенных, поэтому пока не публикуют имена остальных освобожденных.

Некоторые политзаключенные отказались выходить, не согласившись с условиями освобождения, сообщал ПЦ „Вясна“.