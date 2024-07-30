ФОТО | Сильнейшая бадминтонистка Эстонии стартовала на Олимпийских играх-2024 с уверенной победы

Игра началась с равной борьбы. В начале первого сета счет был 5:5. После этого наша спортсменка завладела инициативой, выиграв первый сет со счетом 21:7.

Несмотря на то, что представительница экзотических Мальдив снова дала бой в начале сета, Куубе удалось вновь захватить солидное преимущество и одержать победу во втором сете со счетом 21:9.

В следующем матче Кууба встретится с индийской бадминтонисткой Пусарлой Венката Синдху, которая занимает в мировой классификации 13-е место. Матч состоится в среду.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.