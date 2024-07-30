ФОТО | Сильнейшая бадминтонистка Эстонии стартовала на Олимпийских играх-2024 с уверенной победы
Сильнейшая бадминтонистка Эстонии Кристин Кууба, для которой эти Олимпийские игры вторые, со счетом 2:0 обыграла в первом матче группы М представительницу Мальдив Фаттиму Абдуллу Разак (BWF 111-я).
Игра началась с равной борьбы. В начале первого сета счет был 5:5. После этого наша спортсменка завладела инициативой, выиграв первый сет со счетом 21:7.
Несмотря на то, что представительница экзотических Мальдив снова дала бой в начале сета, Куубе удалось вновь захватить солидное преимущество и одержать победу во втором сете со счетом 21:9.
В следующем матче Кууба встретится с индийской бадминтонисткой Пусарлой Венката Синдху, которая занимает в мировой классификации 13-е место. Матч состоится в среду.
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