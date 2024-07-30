ФОТО | "Мы не пили воду, чтобы не хотелось в туалет“. Люди провели ночь на Нарвском мосту между двумя КПП, пограничники считают это провокацией РФ

Люди, застрявшие на мосту, были из Италии, Испании, Словакии, Швеции, Испании, Германии, и только одна женщина - из Эстонии.

RusDelfi поговорил с ней и еще одной участницей событий этой ночи. Ирина была среди тех, кто предпочел остаться ночевать на мосту. Их автобус выехал из Санкт-Петербурга в 17.15, на границе был уже к 20.00. Она поделилась с RusDelfi подробностями и фотографиями с места событий.