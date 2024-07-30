АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Снова ждем чуда в бассейне, любуемся гимнасткой Байлз и выбираем между Литвой и Латвией
Сегодня, 30 июня, на Олимпиаде в Париже будет разыграно 14 комплектов наград. Но сосредоточиться стоит не только на них.
Следим за эстонскими спортсменами
27-летняя Кристин Кууба пару дней назад сделала селфи для своего инстаграма с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прилетал на Игры в Париж. Но хочется верить, что главное фото у нашей бадминтонистки еще впереди. И пусть побороться за победу в женском одиночном разряде будет практически нереально, но попортить крови соперницам по группе М для 73-го номера мировой классификации вполне по силам. Первая потенциальная жертва - Фаттима Абдулл Разак с экзотических Мальдив. Начало матча - в 9.30. Не пропустите.
В 12.00 начинаются предварительные заплывы на 200 м баттерфляем у мужчин. Нашему Крегору Цирку в этот раз повезло с соперниками, победа в заплыве наверняка выведет его в вечерний полуфинал. Но одержать ее будет очень сложно - в одном заплыве с эстонским спортсменом участвуют и американец Урландо, и канадец Харун, и японец Хонда, который плывет со скоростью одноименного автомобиля. Так что Крегору особенно необходима поддержка болельщиков. При удачном раскладе (нужно показать результат в топ-16) ему грозит полуфинал в 21.41.
В 13.00 стартует наша главная надежда в парусном спорте Ингри Пууста. Для дипломированного биохимика это третьи Олимпийские игры. Пока лучшим результатом было 11-е место в Рио-де-Жанейро.
14 комплектов медалей
Триатлонисты - ранние пташки, а точнее ранние рыбки. Ведь начинают они с плавания. Причем стартуют, когда в Таллинне будет 9.00. Увы, несмотря на популярность триатлона в Эстонии, наши спортсмены пока далеки от олимпийских амбиций. Ну, а главные фавориты, учитывая особенный настрой - французы Лео Бержер и Пьер ЛеКорре.
Сразу по два комплекта медалей разыграют дзюдоисты и стрелки. Три - пловцы. Завершится женский турнир в регби-7. В настольном теннисе северокорейский дуэт разыграет золото с географическими соседями из Китая. А в фехтовании женские команды сойдутся на шпагах. Действующими чемпионками в этом виде программы является сборная Эстонии, но, увы, в Париж наши девушки не отобрались.
Еще две медали нас ждут в серфинге, который проводится в другой части света - на Таити. И три в плавании - 100 м на спине у женщин, 800 м в/с у мужчин, и мужская эстафета 4 по 200, где сборная США с большой вероятностью заберет золото. Возможно, с мировым рекордом.
И наконец, для эстетов - женская спортивная гимнастика. Командное многоборье у женщин. Ждем чуда от Симоны Байлз. Если вы забыли, кто это, то мы вам напомним.
На что точно стоит обратить внимание?
Супербаскетбол ждет вас уже днем. В 12.00 сборная Испании, провалившая в первом туре матч против Австралии играет с другим неудачником, а на бумаге фаворитом группы А мужского турнира - командой Греции, в которой солирует Яннис Адетокунбо. Тот набрал в матче против Канады 34 очка (из 79, заработанных греками), но его команде это не особенно помогло. Проигравший в матче Испания - Греция почти наверняка распрощается с шансами на продолжение борьбы, так что нас ждет досрочный плей-офф.
В уменьшенном формате 3x3 сойдутся команды Латвии и Литвы. И это как раз тот вид программы, где ставить стоит на латвийскую команду.
В 13.05 - если у вас есть возможность посматривать на экран во время работы, или вы вовсе в отпуске - в бассейн по свистку судьи нырнут ватерполисты Хорватии и Италии. Матчи хорватов - всегда украшение любого турнира. Олимпийского особенно. Так что даже если вы не самый большой фанат водного поло, начинайте за ним следить непременно с матча хорватской команды.
Конечно, не забываем про теннис. И хотя легендарный матч Джокович - Надаль вряд ли что-то на этом турнире превзойдет, но тем не менее на корты выйдут и Даниил Медведев (против автрийца Офнера), и Александр Зверев (против чеха Махача).
Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.