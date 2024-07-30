АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Снова ждем чуда в бассейне, любуемся гимнасткой Байлз и выбираем между Литвой и Латвией

Следим за эстонскими спортсменами

27-летняя Кристин Кууба пару дней назад сделала селфи для своего инстаграма с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прилетал на Игры в Париж. Но хочется верить, что главное фото у нашей бадминтонистки еще впереди. И пусть побороться за победу в женском одиночном разряде будет практически нереально, но попортить крови соперницам по группе М для 73-го номера мировой классификации вполне по силам. Первая потенциальная жертва - Фаттима Абдулл Разак с экзотических Мальдив. Начало матча - в 9.30. Не пропустите.

В 12.00 начинаются предварительные заплывы на 200 м баттерфляем у мужчин. Нашему Крегору Цирку в этот раз повезло с соперниками, победа в заплыве наверняка выведет его в вечерний полуфинал. Но одержать ее будет очень сложно - в одном заплыве с эстонским спортсменом участвуют и американец Урландо, и канадец Харун, и японец Хонда, который плывет со скоростью одноименного автомобиля. Так что Крегору особенно необходима поддержка болельщиков. При удачном раскладе (нужно показать результат в топ-16) ему грозит полуфинал в 21.41.

В 13.00 стартует наша главная надежда в парусном спорте Ингри Пууста. Для дипломированного биохимика это третьи Олимпийские игры. Пока лучшим результатом было 11-е место в Рио-де-Жанейро.

14 комплектов медалей

Триатлонисты - ранние пташки, а точнее ранние рыбки. Ведь начинают они с плавания. Причем стартуют, когда в Таллинне будет 9.00. Увы, несмотря на популярность триатлона в Эстонии, наши спортсмены пока далеки от олимпийских амбиций. Ну, а главные фавориты, учитывая особенный настрой - французы Лео Бержер и Пьер ЛеКорре.

Сразу по два комплекта медалей разыграют дзюдоисты и стрелки. Три - пловцы. Завершится женский турнир в регби-7. В настольном теннисе северокорейский дуэт разыграет золото с географическими соседями из Китая. А в фехтовании женские команды сойдутся на шпагах. Действующими чемпионками в этом виде программы является сборная Эстонии, но, увы, в Париж наши девушки не отобрались.