Британского велогонщика освистали после победы на ОИ-2024. Он обошёл француза на финише

Победой Пидкока были недовольны в большинстве своём французские зрители, так как на золото домашней Олимпиады до самого финиша претендовал их соотечественник Виктор Корецкий, пишет Чемпионат.

Дело в том, что фаворит соревнований и прошлогодний чемпион Игр Пидкок в середине гонки, будучи лидером, проколол колесо. Однако этот факт не помешал Томасу нагнать группу, а уже перед самым финишем закрыть створ перед лидировавшим Корецким и завоевать очередное золото Игр. Факт обгона француза на последнем отрезке дистанции весьма не понравился французам: они открыто освистали Пидкока.

По информации комментатора France 2, сборная Франции собирается подать жалобу на действия Пидкока.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.