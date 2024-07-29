ВИДЕО | Греческие ватерполисты передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже
Ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже.
Как пишет sports.ru со ссылкой на RMC Sport, спортсмены возвращались с тренировки в олимпийскую деревню. Они оказались заблокированы другими автомобилями, припаркованными на узкой улице.
Греки вышли из своего автобуса и сами передвинули машины с проезжей части. Ватерполисты потратили около получаса, после чего сфотографировались с проходившими мимо болельщиками и продолжили свою поездку.
28 июля сборная Греции обыграла команду Румынии со счетом 14:7 в первом туре группового этапа и возглавила группу A.
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