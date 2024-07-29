ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (887-й день) | Зеленский посетил район Волчанска, Киев потребовал от ООН возобновить расследование инцидента в Еленовке

„Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии. Кроме того, один человек погиб в Гродовке. Окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже“, — написал он в телеграме.

По меньшей мере три человека погибли и трое получили ранения в результате российских обстрелов Торецка в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Российский „Африканский корпус“, состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК „Вагнер“, потерял несколько десятков своих бойцов на малийско-алжирской границе. Колонна из российских и малийских военнослужащих в условиях песчаной бури попала в засаду , организованную туарегами, которые выступают за создание независимого государства Азавад. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ .

По его словам, погибшие имели официальный статус военнопленных и были верифицированы Международным комитетом Красного креста.

„Два года назад россияне совершили в Еленовке теракт против украинских военнопленных. Я призываю ООН и МККК выполнить свой мандат и расследовать это военное преступление“, — заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Здание было разрушено серией взрывов. В тот момент в нем содержались пленные, среди которых были бойцы полка „Азов“ (объявлен в России террористической организацией), защищавшие мариупольский завод „Азовсталь“.

Украина вновь призвала ООН и Международный комитет Красного Креста расследовать нападение на тюрьму в оккупированной Россией Донецкой области, где два года назад – 29 июля 2022 года - погибли по меньшей мере 50 украинских заключенных и более 70 получили ранения.

„Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами. Спасибо за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел“.

Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину, сбежали с военного полигона в Корочанском районе Белгородской области. Заключенные сбежали из воинской части 26 и 27 июля — после того, как не прошли испытательный срок. По информации „Медиазоны“, трое сбежавших уже вернулись.

AFP: на войне погиб еще один гражданин Индии, воевавший в составе российских войск

Индиец, обманом завербованный в российскую армию, погиб на войне в Украине, сообщает AFP со ссылкой на его родственников. Как пишет агентство, это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.

22-летний Рави Мун отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владению оружием и в марте отправили на фронт.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что за ночь были сбиты одна ракета и девять из десяти запущенных российскими войсками беспилотников. По данным ВСУ, сбита управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69. Дроны и ракета уничтожены над Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областями.

За ночь были сбиты 39 украинских беспилотников — минобороны России

Министерство обороны России рапортует, что в ночь на понедельник над пятью российскими областями, в том числе Ленинградской, были сбиты 39 украинских беспилотников.

Согласно сообщению министерства в соцсетях, 19 дронов были перехвачены над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской, три — над Ленинградской.

В сообщении российских военных ничего не сказано об Орловской области, хотя ее губернатор Андрей Клычков ночью писал, что над ней были сбиты два украинских беспилотника, и при этом была повреждена электростанция.

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