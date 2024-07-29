29.07.2024, 14:57
В Пярнуском порту утонул гражданин Финляндии
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Пярнуском порту было найден тело утонувшего 44-летнего гражданина Финляндии.
Незадолго до этого полиция просила помощи в поисках гражданина Финляндии, который пропал в Пярну. Отмечалось, что последний раз он выходил на связь с близкими ночью 28 июля. Тогда он находился на улице Супелузе в Пярну.
Полиция просила всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по номеру 112.
После обеда поступило сообщение, что мужчина найден мертвым в порту.
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