В Пярнуском порту утонул гражданин Финляндии

Незадолго до этого полиция просила помощи в поисках гражданина Финляндии, который пропал в Пярну. Отмечалось, что последний раз он выходил на связь с близкими ночью 28 июля. Тогда он находился на улице Супелузе в Пярну.

Полиция просила всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по номеру 112.

После обеда поступило сообщение, что мужчина найден мертвым в порту.

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