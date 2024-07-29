В мэрии Парижа допустили перенос олимпийских стартов из-за качества воды в Сене.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже был отменен тренировочный заплыв триатлонистов. Причиной стало ухудшение качества воды в реке после дождей, пишет Sports.ru.

„Мы следим за Сеной уже несколько лет. Мы видим, что качество воды [в целом] улучшается. С начала июня в 80% дней ее качество позволяет купаться. Но влияют погодные условия.

В случае частых дождей мы наблюдаем загрязнение, но показатели восстанавливаются в течение 24-48 часов. На данном этапе качество воды улучшается. И нам нужно будет понять, опустится ли оно ниже соответствующей планки, необходимой для плавания, или нет. Все просто.

План Б состоит в том, чтобы перенести дни стартов. Мы можем объединить два соревновательных дня в один. Такой план есть. Надеюсь, нам не придется прибегать к подобным непредвиденным обстоятельствам“, – заявил заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан.

Ближайшие соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

Ранее также сообщалось, что при ухудшении ситуации старты могут перенести в Вэр-Сюр-Марн, где пройдут соревнования в гребле на байдарках и каноэ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.