Эстония отправила команду полицейских на латвийско-белорусскую границу

За первые три недели июля латвийская пограничная охрана пресекла 730 попыток нелегального проникновения в страну. Чтобы справиться с растущим давлением, латвийские пограничники на прошлой неделе обратились за помощью к Эстонии, а сегодня Департамент полиции и погранохраны (PPA) направил команду из 11 человек, которая уже завтра приступит к патрулированию латвийско-белорусской границы.

Основная задача ESTPOL9 – участие в наземном патрулировании, в состав команды входит кинолог с собакой. Также у подразделения есть возможность патрулировать границу с помощью дронов.

Сотрудники PPA будут направлены в район Каплава и Робежниеки, где в последнее время происходят попытки незаконно пересечь границу. Команда будет работать в Латвии в течение двух недель, после чего ее сменит вторая ротация. При необходимости PPA готов оказывать помощь южным соседям в течение более длительного периода, но решение об этом будет принято совместно с латвийской пограничной службой.

Последний раз подразделение PPA ESTPOL8 оказывало поддержку Латвии осенью прошлого года. Тогда оно также помогало в охране латвийско-белорусской границы. С 20 сентября по 15 ноября подразделения PPA на латвийско-белорусской границе помогли задержать более 900 нарушителей границы.

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