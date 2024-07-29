ОИ-2024 | Сборная Эстонии по академической гребле не смогла пробиться в финал

Ранее в финал А вышли Италия, Польша, Нидерланды и Великобритания. Последние два участника главного финала определялись понедельник, где Эстонии соревновалась с Германией, Норвегией, Румынией и Швейцарией.

Эстонская сборная начала свой заезд слабо, поэтому большую часть двухкилометровой дистанции наша четверка шла на последнем месте. На последних 500 метрах они поднялись на одну позицию, но этого оказалось недостаточно для выхода в главный финал. Германия выиграла утешительный заезд (5.52,39), Швейцария стала второй (5.52,55), а эстонская четверка, финишировавшая четвертыми, была более чем в трех секундах от финала А (5.55,74).

У Эстонии была мощная серия, потому что в этом столетии одна из наших лодок (команд) всегда доходила до шестерки лучших, то есть до финала А. Юри Яансон на Олимпийских Играх 2004 года в Афинах выиграл серебро в мужской индивидуальной гонке, а с 2004 года Тыну Эндрексон финишировал в числе шести лучших в парных двойках или парных четверках.

Финал А состоится в среду в 13.26, а финал В начнется на четверть часа раньше.

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