ПРЯМО СЕЙЧАС | Быть или не быть автоналогу? Депутаты Рийгикогу после многочасовой дискуссии отклонили поправки к законопроекту

К установленному сроку было подано 374 поправки, которые финансовая комиссия объединила в 30 поправок и со своей стороны внесла в проект еще три поправки. Они касаются мер целевой поддержки вместо запланированных ранее налоговых льгот в отношении автомобилей, переоборудованных или адаптированных для людей с ограниченными возможностями.

Первое заседание началось в 10 утра. На нем законопроект обсуждали во втором чтении. С докладом выступила председатель Финансковой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ). „Включение ряда поправок в список поправок в качестве единой поправки должно рассматриваться как исключительное решение, оправданное вескими причинами: рациональным использованием времени и обеспечением прав других членов Рийгикогу“, - сказала она.

Оппозиция считает это злоупотреблением своими правами. „К сожалению, неконституционное смешение поправок уже стало здесь традицией, и это касается и обсуждаемого законопроекта. И это действительно достойно крайнего сожаления“, - отметил Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).

Пока Аккерманн отвечала на вопросы депутатов, оппозиция воспользовалась возможностью высказать несколько колкостей.

Хелле-Мооника Хельме (EKRE) заявила, что много государственных денег тратится на иностранную помощь и прочие вещи. „Мы тратим сотни миллионов евро на покупку оружия и боеприпасов для других стран. Мы поддерживаем всевозможные цветные, ЛГБТ-организации. Давайте лучше отменим автоналог и повышение налогов и возьмем эти деньги из государственного бюджета, - сказала она. - И отдадим их нашему народу“.

Прийт Сибул (Isamaa), в свою очередь, тоже выступил с критикой: „Я помню, что поначалу действительно говорилось, что этот законопроект поможет уменьшить автомобильные пробки в городах, что он повлияет на климат и поможет, так сказать, избавиться от автохлама, но на самом деле с самого начала было ясно, что у этого законопроекта только одна цель: сначала было 120 миллионов, потом аппетит вырос, и теперь пытаются собрать более 200 миллионов“.