ПРЯМО СЕЙЧАС | Быть или не быть автоналогу? Депутаты Рийгикогу после многочасовой дискуссии отклонили поправки к законопроекту(18)
К установленному сроку было подано 374 поправки, которые финансовая комиссия объединила в 30 поправок и со своей стороны внесла в проект еще три поправки. Они касаются мер целевой поддержки вместо запланированных ранее налоговых льгот в отношении автомобилей, переоборудованных или адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
Первое заседание началось в 10 утра. На нем законопроект обсуждали во втором чтении. С докладом выступила председатель Финансковой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ). „Включение ряда поправок в список поправок в качестве единой поправки должно рассматриваться как исключительное решение, оправданное вескими причинами: рациональным использованием времени и обеспечением прав других членов Рийгикогу“, - сказала она.
Оппозиция считает это злоупотреблением своими правами. „К сожалению, неконституционное смешение поправок уже стало здесь традицией, и это касается и обсуждаемого законопроекта. И это действительно достойно крайнего сожаления“, - отметил Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).
Пока Аккерманн отвечала на вопросы депутатов, оппозиция воспользовалась возможностью высказать несколько колкостей.
Хелле-Мооника Хельме (EKRE) заявила, что много государственных денег тратится на иностранную помощь и прочие вещи. „Мы тратим сотни миллионов евро на покупку оружия и боеприпасов для других стран. Мы поддерживаем всевозможные цветные, ЛГБТ-организации. Давайте лучше отменим автоналог и повышение налогов и возьмем эти деньги из государственного бюджета, - сказала она. - И отдадим их нашему народу“.
Прийт Сибул (Isamaa), в свою очередь, тоже выступил с критикой: „Я помню, что поначалу действительно говорилось, что этот законопроект поможет уменьшить автомобильные пробки в городах, что он повлияет на климат и поможет, так сказать, избавиться от автохлама, но на самом деле с самого начала было ясно, что у этого законопроекта только одна цель: сначала было 120 миллионов, потом аппетит вырос, и теперь пытаются собрать более 200 миллионов“.
Аккерманн сказала, что у налога есть характеристики экологического налога, что означает, что выбросы CO2 являются одним компонентом налога, а вес автомобиля - другим. „Это означает, что люди будут выбирать более легкие автомобили, благодаря которым износ дорог и использование материалов будет меньше. И, конечно, есть компонент налога на имущество, который означает, что налог на транспортное средство нужно платить по факту его наличия вне зависимости от того, ездит оно по дорогам или нет. Это и есть компонент налога на имущество. У нас по-прежнему самые низкие налоги на имущество в Европейском союзе“.
После Аккерман слово было дано депутатам, и, разумеется, оппозиция не упустила своей возможности высказаться.
„Сейчас мы живем в эпоху очередного правительства, которое проводит политику, ненавистную эстонскому народу, и делает жизнь людей Эстонии безумно хуже. Налог на автомобили - часть этой политики. Это, пожалуй, один из самых выразительных примеров того, как глупость, жадность и умрямство объединяются в единое целое и начинают разрушать все общество“, - сказал, например, Мартин Хельме (EKRE).
Около 15 часов началось голосование по поправкам, которое прошло очень быстро и закончилось в 15:40. Предложенные оппозицией изменения приняты не были.
Третье чтение законопроекта пройдет на втором заседании.
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