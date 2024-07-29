АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Надаль сыграет с Джоковичем, а Энели Ефимова выступит в финале стометровки брассом

Следим за эстонскими спортсменами

В 12:20 начнутся утешительные заезды в соревнованиях по академической гребле (четверка парная), где эстонский экипаж в составе Аллара Рая, Йоханна Поолака, Тыну Эндрексона и Михаила Куштейна попытается пробиться в финал. Первые 2 места выходят в финал A. Остальные выходят в финал B.

В 22:32 состоится женский финал на дистанции100 метров брассом, где выступит 17-летняя Энели Ефимова.

19 комплектов медалей

В плавании состоятся пять финалов. Также состоятся конные состязания, где определятся чемпионы в личном и командном многоборье (11:00).

На холме Эланкур в 14:10 пройдут соревнования по маунтинбайку среди мужчин в дисциплине кросс-кантри.

В 12:00 состоится мужской финал в прыжках в воду - синхронная вышка 10 м. Фавориты: британец Том Дейли и китайцы.

В 18:00 станет известен обладатель золотой медали в мужском скейтбординге. Главные фавориты: американец Найджа Хьюстон, японцы Онодера Гинву и Сора Сираи и призёр Олимпиады в Токио Келвин Хёфлер из Бразилии.

В 18:30 начнется мужской финал в спортивной гимнастике (командное многоборье). Главные фавориты - Китай и Япония, но навязать им борьбу попробуют Великобритания, Украина, США.

Также будут разыграны медали в стрельбе из пневматической винтовки, дзюдо, фехтование, стрельбе из лука.

На что точно стоит обратить внимание?

Два самых титулованных теннисиста в истории — испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — сыграют между собой во втором круге Олимпийских игр-2024. Это будет 60-й очный поединок Рафы и Ноле, счет 30:29 в пользу Новака.

В последний раз они встречались в четвертьфинале „Ролан Гаррос“ 2022 года, где победил Надаль.

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