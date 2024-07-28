Француз Маршан — король олимпийского бассейна! Ещё и рекорд у Фелпса отобрал!

Гениальный французский пловец Леон Маршан отобрал у великого Майкла Фелпса ещё один рекорд. В прошлом году на чемпионате мира в Фукуоке он побил мировой рекорд американца, а в Париже при своих болельщиках, которые раскачивали трибуны бассейна своими овациями, – ещё и олимпийский, пишет Чемпионат.

От Маршана в Париже ждали рекорда. Как и год назад. Тогда 21-летний парень на сложнейшей дистанции 400 м комплексным плаванием торпедировал результат Фелпса, который продержался 15 лет. Фелпс в Пекине-2008 проплыл за 4.03,84, и к этому времени никто даже приблизиться не мог. Пока на плавательном небосклоне не появился Маршан.

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